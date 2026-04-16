Abren comedor comunitario para personas vulnerables en Matamoros

El comedor piloto atenderá a más de 60 personas en situación de calle; operará tres días por semana y podría ampliar horarios según la demanda

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El nuevo comedor comunitario impulsado por autoridades municipales ya comenzó a operar como parte de una prueba piloto, con la meta de atender a más de 60 personas en situación de calle diariamente.

El presidente municipal, Alberto Ronaldo Fábila, informó que este espacio funcionará inicialmente los días lunes, miércoles y viernes, en un horario matutino que inicia a partir de las 10:00 horas, aunque podría ajustarse entre las 11:00 y 12:00 del día conforme a la demanda.

Destacó que durante su primer día de operación se registró una buena respuesta por parte de la población, lo que refleja la necesidad de este tipo de apoyos en el municipio.

Por su parte, la directora del DIF Matamoros, Ana de Granados, señaló que este proyecto busca no solo brindar alimentos, sino también ampliar la cobertura de asistencia social en la ciudad.

Asimismo, reconocieron el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por la doctora María Villarreal, quien ha contribuido con insumos para la operación del comedor. Gracias a este apoyo, también se han recibido 2 mil 500 desayunos escolares adicionales para el municipio, lo que permitirá fortalecer los programas alimentarios.

Las autoridades indicaron que, de acuerdo con los resultados de esta etapa piloto, se evaluará la posibilidad de ampliar los días y horarios de atención, con el fin de beneficiar a un mayor número de personas en situación vulnerable.