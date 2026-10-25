Abren bufete jurídico gratuito para atención familiar

Con el apoyo de estudiantes de Derecho de la UAT, la académica Monserrat Armendáriz impulsa el módulo de asesoría en el municipio de Altamira.

Los casos relacionados con pensiones alimenticias, guarda y custodia de menores, así como reglas de convivencia familiar, figuran entre los asuntos que más atiende el Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en Altamira.

Monserrat Armendáriz, catedrática de Derecho Familiar de esta institución, explicó que el módulo lleva aproximadamente un mes en funcionamiento, donde se ofrece asesoría y asistencia jurídica completamente gratuita a las personas que requieren orientación en materia familiar.

Se ubica en la calle Vicente Guerrero, en la colonia Tampico-Altamira, a un costado del CETis 78 y cerca del parque conocido como España. Actualmente, cuenta con la participación de 12 estudiantes de la carrera de Derecho, quienes reciben orientación de un responsable y adquieren experiencia práctica en el seguimiento de expedientes y las gestiones ante los juzgados familiares.

Monserrat Armendáriz señaló que solicitaron al alcalde de Altamira la inauguración formal del módulo, que se integraría a la red de servicios jurídicos gratuitos de la UAT en la zona sur, donde también existen espacios de atención en Tampico y Ciudad Madero.