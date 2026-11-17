Las vacantes corresponden a los cargos de supervisoras y supervisores electorales, así como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales

José Guadalupe Martínez, vocal de Capacitación del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que está abierta la convocatoria para participar en las actividades preparatorias del proceso electoral 2026-2027 en Tamaulipas.

Las vacantes corresponden a los cargos de supervisoras y supervisores electorales, así como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, quienes apoyarán en la organización de la jornada electoral.

Martínez indicó que hay 103 plazas disponibles en los 10 municipios que integran el Distrito Electoral 05, con cabecera en Ciudad Victoria.

Dijo que en el municipio de Bustamante existen cuatro vacantes, dos en Güémez, cuatro Hidalgo, cinco en la localidad de Jaumave, cinco en Miquihuana, 10 en Tula y 70 en Ciudad Victoria.

Esta convocatoria es pública y su registro es en línea. Las personas que deseen aspirar a estos cargos podrán registrarse a través de la plataforma en línea que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE).