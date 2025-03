Abrazo Binacional en medio de tensión comercial y migratoria

"Nosotros levantamos la mano para decirle a la gente que en la ciudad de Hidalgo no va a haber redadas de parte de la policía, vamos a proteger a nuestra gente y queremos terminar con ese miedo. La ciudad de Hidalgo no se va a prestar a esas cuestiones, sin embargo, invitamos a toda nuestra comunidad a que sigan las reglas, que no tomen y manejen, que sigan las leyes", declaró Coronado.