Abordan crisis de agua durante foro estatal en Matamoros

La administración municipal exhortó a la población a evitar el desperdicio del líquido ante la alerta que enfrenta el municipio.

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Durante el primer foro estatal realizado en Matamoros, autoridades y representantes del sector empresarial abordaron, entre otros temas, la importancia del cuidado del agua, ante las condiciones que enfrenta el estado y particularmente el municipio.

El presidente municipal, Alberto Granados, señaló que el encuentro reunió a empresarios no solamente de la zona norte de Tamaulipas, sino también de municipios de las regiones centro y sur, con el objetivo de intercambiar experiencias y plantear estrategias relacionadas con el manejo del recurso.

Granados destacó que Matamoros se encuentra actualmente en semáforo rojo en materia de agua, por lo que hizo un llamado a la población a utilizar el líquido de manera responsable y evitar su desperdicio.

El alcalde mencionó que parte de estas acciones también se han llevado a las escuelas, donde se busca que los menores conozcan desde temprana edad la importancia del agua y aprendan a utilizarla de manera adecuada.

Agregó que la responsabilidad no corresponde únicamente al sector comercial, ya que el agua es un recurso indispensable para las actividades cotidianas de las familias matamorenses.

Por ello, pidió a la ciudadanía tomar conciencia sobre su consumo y adoptar medidas que permitan cuidar el recurso, particularmente ante las condiciones actuales que mantienen al municipio en semáforo rojo.