Abejas atacan a niños y aumentan reportes en Altamira

Bomberos de Altamira reciben hasta 20 reportes diarios por enjambres; un ataque a niños en la zona rural dejó varios menores con picaduras

La presencia de enjambres de abejas y avispas se ha incrementado de manera considerable en Altamira durante la actual temporada de calor, situación que mantiene en alerta al Cuerpo de Bomberos debido al riesgo que representan para la población.

El comandante de Bomberos de Altamira, José Torres Gómez, informó que actualmente reciben hasta 20 reportes diarios relacionados con la presencia de abejas y avispas, cifra que representa un aumento significativo respecto a años anteriores.

Señaló que uno de los casos recientes ocurrió en una comunidad de la zona rural, donde un grupo de niños fue atacado por abejas cuando salía de la escuela. Ante la emergencia, adultos y autoridades locales actuaron rápidamente para retirar a los menores de la zona y trasladarlos para recibir atención médica; Aunque varios niños resultaron picados, el incidente no pasó a mayores.

Explicó que las altas temperaturas podrían estar relacionadas con el incremento en la presencia de estos insectos, aunque reconoció que también existe la posibilidad de que las condiciones climáticas favorezcan una mayor actividad de los enjambres.

El jefe de Bomberos exhortó a la población a no molestar, arrojar piedras ni intentar retirar por cuenta propia los enjambres, ya que una provocación puede desencadenar un ataque masivo y representar un riesgo mayor para personas alérgicas, debido a que una picadura puede provocar una reacción severa.

Finalmente, recomendó reportar la presencia de enjambres al 911 o directamente al Cuerpo de Bomberos de Altamira, para que personal especializado se encargue de su retiro de manera segura.