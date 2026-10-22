Abasolo presume en la Feria Tamaulipas su riqueza natural

La localidad cuenta con la Reserva Ecológica Colonia Parras de la Fuente, decretada como Área Natural Protegida el 8 de julio de 1992

La presidenta municipal de Abasolo, Tamaulipas, Jazmín Saldaña, mostró en la Feria Tamaulipas 2026 todos los atractivos turísticos con que cuenta su municipio.

En la oferta, destacan sitios como La Cascada y Las Delicias, ubicados sobre el río Soto La Marina, en los ejidos Guía del Porvenir y Las Delicias, respectivamente, que cada temporada vacacional reciben a cientos de visitantes de la región centro, de otros estados e incluso del extranjero.

Dijo que Abasolo es uno de los municipios con mayor potencial para el turismo de naturaleza y el turismo cinegético.

Explicó que cuenta con la Reserva Ecológica Colonia Parras de la Fuente, decretada como Área Natural Protegida el 8 de julio de 1992, considerada la colonia de anidación de paloma ala blanca más grande de América Latina.

La reserva abarca 21,948 hectáreas, de las cuales 3,118 hectáreas son zona núcleo, donde se concentra la reproducción de la especie.

De acuerdo con la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, actualmente alberga a más de 10 millones de ejemplares de paloma ala blanca, cuya temporada de anidación inicia en abril y concluye entre julio y agosto.

Señaló que esta reserva es un potencial invaluable para la atracción de turismo cinegético, actividad que genera una importante derrama económica en municipios como Abasolo, Jiménez, Casas, Soto la Marina y Victoria.

Cada cintillo de caza representa alrededor de US$2,000 dólares de derrama entre guías, hospedaje, alimentación y transporte.

La alcaldesa invitó a las familias a visitar el stand de Abasolo en la Feria Tamaulipas, donde se expone su gastronomía, artesanías y atractivos naturales, y a conocer directamente La Cascada y la reserva, que cuentan con torres de vigilancia, brechas cortafuego y señalética para su conservación.