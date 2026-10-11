A caballo, con sabor y orgullo: Veterinaria UAT celebra historia

El congreso reunió a estudiantes, docentes, investigadores y especialistas para analizar los retos actuales de la ganadería mexicana

Con una cabalgata de casi 10 kilómetros encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado y el tradicional concurso de parrillada que puso a competir a todas las facultades, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebró su 69 aniversario.

Congreso aborda los retos de la ganadería mexicana

La semana de aniversario, organizada por el director José Octavio Merino Charréz, arrancó con el Congreso de Ciencias Veterinarias y Producción Animal 2026, que se realizó del 7 al 9 de octubre en Ciudad Victoria.

El congreso reunió a estudiantes, docentes, investigadores y especialistas para analizar los retos actuales de la ganadería mexicana, entre ellos el impacto del gusano barrenador, la situación de la tortuga Lora y su conservación en Tamaulipas, el manejo reproductivo en ganado lechero, patógenos en cerdo feral y la reproducción de bovinos en pastoreo, entre otros temas.

Cabalgata y parrillada reúnen a la comunidad universitaria

Jinetes, asociaciones ecuestres, ganaderos, ex alumnos y familias partieron de la Posta Zootécnica y sede de la facultad para recorrer en una cabalgata El Huaco, Loma Alta, Ejido Loma Alta, Esfuerzo Popular y Valle Soleado, en un circuito de convivencia y tradición.

A su regreso, la explanada de la facultad se transformó en un gran asador.

El concurso de carne asada reunió a equipos de todas las unidades académicas de la UAT.

Uno de los equipos más entusiastas fue el de los Alces, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Ángel Ara Martínez, estudiante de Historia, explicó por qué no fallan:

"Es una actividad muy bonita porque hace una integración por parte de toda la comunidad universitaria, participan de todo el estado. Es el cuarto año consecutivo que participamos con el equipo de Alces y nuestro capitán del equipo se está luciendo, vamos a impresionar a los jueces con una excelente picaña".

El equipo presentó una picaña de cerdo con laminado especial y, mientras el platillo principal estaba en el fuego, compartieron tacos de carne con queso y aguacate para convivir con todos los asistentes.

En tanto, la directora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Mónica Lorena Sánchez Limón, participó con su equipo en la categoría de res y salsa:

"En unos momentos va a estar saliendo un ribeye preparado con sal de grano, además de una salsa preparada con piña. No puedo decir mucho de los ingredientes porque es secreto. Tenemos dos chefs, el maestro Nicolás y el doctor Roberto, que son los expertos y son miembros del equipo".

Veterinaria, una de las facultades fundadoras de la UAT

La FMVZ es una de las facultades fundadoras de la UAT, con una extensión de cerca de 70 hectáreas, hospitales para grandes y pequeñas especies, rastro TIF y ranchos para producción e inseminación.

La celebración contó con el respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien es egresado de esa facultad y fue catedrático de la misma, y reafirmó su compromiso de seguir impulsando proyectos como un nuevo rastro de ovinos para apoyar a los productores tamaulipecos.

Ciencia, tradición ecuestre y sabor a leña. Así festeja Veterinaria casi siete décadas formando a los médicos que cuidan el hato ganadero de Tamaulipas.