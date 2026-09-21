A 14 años de la tragedia de Pemex, familiares exigen la verdad

Familiar de Víctor Sánchez, una de las víctimas mortales, cuestionó que Pemex y el sindicato solamente realicen actos conmemorativos

A 14 años de una de las tragedias que dejó una profunda herida en Reynosa, familiares de las víctimas aseguran que la explosión ocurrida el 18 de septiembre de 2012 en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, ubicadas en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey, continúa rodeada de preguntas y reclamos que, hasta ahora, consideran no han sido atendidos.

Poco después de las 10 de la mañana, un fuerte estruendo sacudió a la ciudad y paralizó por unos momentos la actividad cotidiana. En cuestión de segundos, una explosión provocó la muerte de trabajadores que se encontraban en las instalaciones petroleras y dejó una huella que, para sus familias, permanece vigente.

Sin embargo, con el paso de los años, la exigencia de quienes perdieron a un ser querido no ha desaparecido. Por el contrario, familiares de las víctimas consideran que la tragedia ha quedado relegada al recuerdo de un solo día al año, sin que se haya esclarecido completamente lo ocurrido.

Familiares reclaman que se esclarezca la explosión

Modesto, familiar de Víctor Sánchez, una de las víctimas mortales, cuestionó que Pemex y el sindicato solamente realicen actos conmemorativos, sin que exista —según su percepción— un verdadero esfuerzo por esclarecer lo sucedido.

“Si no se acuerdan de que hoy, 18 de septiembre, hace 14 años ocurrió esa tragedia, menos van algo por descubrir la verdad, que digan qué realmente pasó. Son puras mentiras, puras hipocresías, tanto de la gente de Petróleos Mexicanos como del sindicato; creen que por traer flores un día al año van a quedar y cumplir con su trabajo”, señaló.

Para Modesto, aquella mañana no solamente significó perder a su hermano. También fue testigo de la muerte de otros trabajadores, ya que se encontraba en el lugar tratando de ayudar a quienes resultaron afectados por la explosión.

Cuestionan cifra oficial de víctimas mortales

Precisamente por haber vivido los hechos de manera directa, sostiene que existe una diferencia entre la cifra oficial de víctimas y el número de personas que, según él, realmente perdieron la vida.

“Este numerito dice 31, pero en realidad fueron más de 77 gentes que desgraciadamente fallecieron. Pemex nada más contabilizó 31 y quedaron en el olvido más de 40 gentes”, afirmó.

El familiar de una de las víctimas insistió en que la cifra que él menciona no corresponde con la versión oficial que, según señala, ha prevalecido durante estos 14 años.

“La cifra que dio Pemex es mentira, no fueron 31, fueron más de 77 gentes y me consta, pero bueno, de la justicia de Dios nadie se escapa”, expresó.

Más allá de la cifra de fallecidos, el reclamo de Modesto se concentra en lo que considera una deuda de memoria y justicia con quienes murieron dentro de una instalación de la paraestatal.

Mantendrán exigencia de memoria y justicia

Aseguró que su lucha continuará mientras tenga vida, no solamente por su hermano, sino por todos aquellos trabajadores que, desde su perspectiva, han quedado fuera de la memoria oficial de la tragedia.

“Mientras Dios me preste vida, yo voy a estar aquí alzando la voz e inconformándome para que Pemex diga la verdad. Desgraciadamente no hay apoyo de nadie, ni de Pemex ni del sindicato para esclarecer la verdad”, manifestó.

Y agregó: “Qué triste, porque son seres humanos que murieron dentro de una instalación de Pemex”.

A 14 años de distancia, la explosión del kilómetro 19 no solamente representa una fecha en el calendario para las familias afectadas. Para quienes aún exigen respuestas, se trata de una herida que permanece abierta y de una memoria que, aseguran, no puede reducirse a flores y homenajes una vez al año.

Mientras existan familiares dispuestos a mantener el reclamo, la tragedia seguirá siendo un tema pendiente para quienes consideran que aún falta conocer toda la verdad sobre aquella mañana que cambió para siempre la vida de numerosas familias de Reynosa.