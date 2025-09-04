30 mil repatriados por la frontera de Tamaulipas en 2025 

Matamoros lidera repatriaciones en Tamaulipas, y el estado es el principal punto de retorno de migrantes a nivel nacional, informó Juan José Rodríguez

Matamoros es el principal punto de repatriación por la frontera de Tamaulipas y Tamaulipas es el principal punto de la repatriación a nivel nacional, informó Juan José Rodríguez Alvarado.

El director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) dijo que los números que se tienen en la actualidad reflejan un 30% menos de repatriaciones durante el mismo periodo, pero del 2024.

“Estamos hablando de que, hasta hoy, tenemos casi 4 mil tamaulipecos que han sido repatriados y estamos hablando de que casi 30 mil connacionales en total, es decir, de otros estados del país que han sido regresados por la frontera de Tamaulipas”, señaló.

Entre estas cifras se contabilizan 12 mil repatriados por la frontera de Matamoros y en segundo lugar, Reynosa con 7 mil y en tercer lugar, el municipio de Nuevo Laredo, pero muy por debajo de las cifras.

Tamaulipas registró al cierre del 2024 más de 55 mil migrantes repatriados, registrando una disminución muy considerable en comparación con años anteriores, como por ejemplo en el 2022, donde se registró una cifra récord de 126 mil.

Rodríguez Alvarado se refirió también al Programa de Certificación de Habilidades Técnicas, diseñado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, y que tiene como finalidad aprovechar el potencial técnico con el que regresan los tamaulipecos en el área de la construcción, servicios, bilingüe, entre otros, y que tengan la oportunidad de reintegrarse al mercado laboral en sus lugares de origen.

“Como no traen respaldo académico, el programa de certificación de habilidades es un programa que les va a permitir dotarlos de ese documento y facilitarles, ya sea el ingreso al mercado laboral, o en su caso al autoempleo, pero con ese documento se avala mediante unas pruebas que se hacen con diferentes instancias para que ellos puedan tener un nivel académico y técnico”, explicó.

El funcionario estatal refirió que el programa de certificación de habilidades técnicas que ofrece el Instituto de Capacitación para el Empleo (ITACE), así como otras instituciones, busca ayudar a los migrantes tamaulipecos a integrarse mejor en el mercado laboral, ofreciendo capacitación y certificación en diversas áreas como electricidad y carpintería, acciones que buscan mejorar las condiciones laborales y económicas de los migrantes, programa que dijo es gratuito y que ha ofrecido aproximadamente 600 certificaciones.

Es un documento fundamental, porque se habilitan sus derechos y pueden acceder a los programas sociales, como el estudiar en igualdad de condiciones.