2026 inicia en Reynosa con múltiples accidentes viales

El año 2026 dio inicio en Reynosa con una serie de accidentes viales que dejaron personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en distintos puntos de la ciudad.

Los percances fueron dados a conocer a través de los canales de comunicación de los diferentes grupos de radio-brigadistas de auxilio que operan en Reynosa, quienes alertaron de manera constante sobre los hechos registrados en las primeras horas del año.

Entre los accidentes reportados se encuentra un choque ocurrido en el bulevar Del Maestro y Oriente Dos, frente a la tienda Soriana Hidalgo.

Otro incidente fue reportado sobre el bulevar Hidalgo, frente al Hospital Materno Infantil, donde se registró un percance que provocó afectaciones a la circulación.

Asimismo, se informó de un accidente en el bulevar Mil Cumbres, donde una unidad de taxi resultó con fuertes daños en la parte frontal tras verse involucrada en un choque.

De igual forma, la mañana de este jueves se registró un percance en las inmediaciones de la colonia Guadalupe Victoria, luego de que un vehículo particular se precipitara al canal Guillermo Rodhe.

La unidad era conducida por una mujer, quien fue auxiliada por los cuerpos de emergencia y trasladada a un centro hospitalario para su valoración médica, reportándose que recibió atención oportuna tras el incidente.

El automóvil quedó parcialmente bajo el agua, lo que generó la movilización de personal de auxilio y autoridades, quienes realizaron labores para asegurar la zona y atender la situación.

En todos los casos, la combinación del consumo de alcohol y otras sustancias que alteran los sentidos fue señalada como la principal causa de los siniestros registrados durante el arranque del año.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, especialmente en vialidades de alto riesgo y en zonas cercanas a canales, con el fin de evitar más accidentes y proteger la integridad de las personas.