Zuazua tiene secundarias nocturnas por gestión de Miguel Sánchez

La puesta en marcha de las secundarias nocturnas, indicó, busca ofrecer una opción educativa accesible y flexible para quienes requieren compatibilizar

Ante la creciente demanda educativa en el municipio de Zuazua, el diputado federal Miguel Sánchez Rivera gestionó ante la Secretaría de Educación de Nuevo León la apertura de dos secundarias nocturnas, que comenzarán operaciones durante el ciclo escolar 2026-2027.

Los planteles estarán ubicados en las colonias Real de Palmas y Valle de Santa Elena, dos de las zonas con mayor concentración poblacional del municipio.

Se trata de la Secundaria Número 110 Serapio Rendón Alcocer, en Real de Palmas, y la Secundaria Técnica Número 122 Antonio Ortiz Mena, en Valle de Santa Elena, ambas con un horario de 18:30 a 21:30 horas.

“Llevamos meses gestionando esto porque es lo que las familias de Zuazua nos pedían semana tras semana en los recorridos que hacemos por todo el municipio. Hoy puedo decirles que lo logramos: dos secundarias nocturnas para que no haya excusa y tengamos la oportunidad de seguir estudiando y superándonos en la vida”, expresó Sánchez.

La modalidad está dirigida principalmente a jóvenes y adultos que, por falta de cupo, responsabilidades familiares o dificultades económicas, no pueden acudir a una secundaria durante el horario tradicional.

El anuncio se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Nuevo León, en presencia del titular de la dependencia, Juan Paura García, quien confirmó la apertura de los turnos nocturnos tras varios meses de gestiones y la elaboración de un plan integral.

Sánchez señaló que la iniciativa surgió de las necesidades planteadas directamente por las familias durante los recorridos que realiza de manera periódica por las colonias de General Zuazua.

El legislador destacó que la apertura de ambos planteles representa una alternativa para ampliar el acceso a la educación básica y atender las necesidades de una población joven que enfrenta dificultades para continuar sus estudios en modalidades presenciales tradicionales.

Zuazua se encuentra entre los municipios de Nuevo León con mayor crecimiento demográfico y cuenta con una importante población joven que, pese a haber concluido la educación primaria, enfrenta diversos obstáculos para continuar con su formación académica.

La puesta en marcha de las secundarias nocturnas, indicó, busca ofrecer una opción educativa accesible y flexible para quienes requieren compatibilizar sus estudios con responsabilidades familiares, laborales o económicas.