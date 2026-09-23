Zona Finger cierra temporalmente en Aeropuerto de Monterrey

El Aeropuerto de Monterrey explicó que la intervención en la subestación eléctrica estaba contemplada dentro de sus labores programadas

La zona de abordaje conocida como “Finger” de la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Monterrey fue cerrada temporalmente este martes 22 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento programado en una subestación eléctrica.

La administración aeroportuaria informó que personal especializado realiza las labores correspondientes y mantiene comunicación con las aerolíneas y autoridades para evitar afectaciones en las operaciones previstas durante el día.

El cierre se limita al área de abordaje Finger y no implica la suspensión total de actividades en la Terminal C ni el cierre general del aeropuerto.

Viva mantiene coordinación para continuar sus operaciones

Viva comunicó a sus pasajeros que trabaja de manera conjunta con las autoridades aeroportuarias para dar continuidad a sus vuelos mientras permanece restringido el acceso a esta zona.

“Nuestro equipo mantiene coordinación con las autoridades aeroportuarias para dar continuidad a las operaciones programadas del día de hoy”, informó la aerolínea.

La empresa recomendó a sus usuarios mantenerse atentos a las indicaciones proporcionadas por el personal en las salas de abordaje, debido a que podrían presentarse ajustes operativos o cambios en la asignación de puertas.

Hasta el momento, Viva no ha informado sobre cancelaciones o retrasos relacionados con los trabajos de mantenimiento.

Aeropuerto busca evitar afectaciones en vuelos programados

Por su parte, el Aeropuerto de Monterrey explicó que la intervención en la subestación eléctrica estaba contemplada dentro de sus labores programadas y que el equipo técnico continúa trabajando bajo protocolos de seguridad.

“Nuestro equipo especializado sigue trabajando, priorizando la seguridad para garantizar la continuidad de nuestros servicios”, señaló la administración aeroportuaria.

Las autoridades indicaron que mantienen una estrecha coordinación con los operadores aéreos para evitar interrupciones en los vuelos de salida y llegada contemplados para la jornada.

Recomiendan revisar puertas y estatus de los vuelos

La zona Finger concentra parte de las salas de última espera y puertas de abordaje utilizadas principalmente por Viva. En condiciones habituales, algunos pasajeros que documentan en la Terminal A son trasladados hacia este espacio mediante el servicio de transporte interno del aeropuerto.

Ante el cierre temporal, se recomienda a los viajeros confirmar el estatus de su vuelo y verificar la puerta asignada, además de acudir con anticipación y seguir las instrucciones del personal aeroportuario.

El Aeropuerto de Monterrey no precisó el tiempo estimado para concluir los trabajos y señaló que continuará informando sobre los avances y la reapertura de la zona de abordaje.