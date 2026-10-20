Zanja inconclusa por obras de drenaje afecta a vecinos

La vecina señaló que, con las lluvias, vuelve a acumular agua y tierra, lo que favorece la presencia de mosquitos y genera preocupación

Entre malos olores, riesgos de accidentes y pérdidas económicas, vecinos y comerciantes de la colonia Obrerista en Monterrey enfrentan las consecuencias de una zanja que permanece abierta desde hace tres meses.

Lo anterior luego de trabajos de reparación de una tubería de drenaje en la calle Colegio Civil, que, aseguran, no han sido concluidos.

En entrevista para INFO 7, Ana Martha Flores, vecina de la zona, explicó que la problemática comenzó luego de una fuga de aguas negras, lo que llevó a solicitar la intervención de las autoridades. Y aunque personal de Agua y Drenaje acudió a realizar las reparaciones, el área quedó sin cubrir.

"Originalmente porque toda la tubería del drenaje pluvial estaba quebrada, no era problema de una casa. Este, cambiaron la tubería, la canalizaron y todo. Pero como te repito, o sea, no vienen a tapar", dijo.

La vecina señaló que, con las lluvias, vuelve a acumular agua y tierra, lo que favorece la presencia de mosquitos y genera preocupación por las condiciones sanitarias.

Ante la falta de una solución, los vecinos hicieron un llamado a la paraestatal para que intervengan, concluyan los trabajos y eliminen los riesgos que enfrentan diariamente.

Mientras tanto, aseguran que continuarán realizando reportes hasta que la zanja sea cubierta y la zona vuelva a ser segura para quienes viven y transitan por el sector.