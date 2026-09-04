¿Ya tienes planes para este fin de semana? estas son tus opciones

Nuevo León tendrá para este fin de semana opciones para disfrutar de la música, el cine, el teatro, la naturaleza y el futbol

Ya es viernes y llega el momento de comenzar a planear qué hacer durante el fin de semana. Del 4 al 6 de septiembre, Nuevo León tendrá opciones para disfrutar de la música, el cine, el teatro, la naturaleza y el futbol.

Desde una noche de música norteña con La Leyenda hasta una visita a las Grutas de García, aquí te compartimos algunas recomendaciones para aprovechar estos días.

Música

La Leyenda llega a la Arena Monterrey

Prepara el sombrero y las botas porque La Leyenda regresa a la Arena Monterrey este 5 de septiembre con “El Concierto”, un espectáculo que año con año reúne a miles de seguidores de la música norteña.

La agrupación ofrecerá una noche con una producción de primer nivel, invitados especiales y un recorrido por algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria.

Entre las canciones mencionadas se encuentran “Hay Algo en Ti” y “Más fuerte que Hércules”, en una presentación que busca celebrar junto al público la tradición, las emociones y el orgullo por sus raíces.

¡Cine orgullosamente mexicano!

El mes patrio también llega a las salas de cine con producciones hechas en México, además de propuestas para quienes disfrutan las historias de suspenso y terror.

“El Desaire”, una historia hecha en Coahuila

El cine producido en Coahuila llegará a las salas comerciales de todo el país con “El Desaire”, largometraje que tendrá su estreno nacional el 3 de septiembre y que aborda desde la ficción distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.