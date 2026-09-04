¿Ya tienes planes para este fin de semana? estas son tus opciones

Ya es viernes y llega el momento de comenzar a planear qué hacer durante el fin de semana. Del 4 al 6 de septiembre, Nuevo León tendrá opciones para disfrutar de la música, el cine, el teatro, la naturaleza y el futbol.
Desde una noche de música norteña con La Leyenda hasta una visita a las Grutas de García, aquí te compartimos algunas recomendaciones para aprovechar estos días.
Música
La Leyenda llega a la Arena Monterrey
Prepara el sombrero y las botas porque La Leyenda regresa a la Arena Monterrey este 5 de septiembre con “El Concierto”, un espectáculo que año con año reúne a miles de seguidores de la música norteña.
La agrupación ofrecerá una noche con una producción de primer nivel, invitados especiales y un recorrido por algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria.
Entre las canciones mencionadas se encuentran “Hay Algo en Ti” y “Más fuerte que Hércules”, en una presentación que busca celebrar junto al público la tradición, las emociones y el orgullo por sus raíces.
¡Cine orgullosamente mexicano!
El mes patrio también llega a las salas de cine con producciones hechas en México, además de propuestas para quienes disfrutan las historias de suspenso y terror.
“El Desaire”, una historia hecha en Coahuila
El cine producido en Coahuila llegará a las salas comerciales de todo el país con “El Desaire”, largometraje que tendrá su estreno nacional el 3 de septiembre y que aborda desde la ficción distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.
El 03 de septiembre sabrás cuáles son los límites del amor.— Benuca Films (@BenucaFilms) August 21, 2026
EL DESAIRE
en cines del país pic.twitter.com/zKt9tYWYMY
Filmada y producida en Saltillo, la película cuenta con un elenco encabezado por Vico Escorcia, quien interpreta a Rosa; Joshua Okamoto, como Héctor, y Guillermo Alonso, en el papel de Juan.
También participan Karen Martí, Irene Arcila y Gabriela de la Garza, quienes dan vida a Irma, Doña Esperanza y la maestra Ana, respectivamente.
La historia sigue a Rosa, una joven de una familia tradicional que, después de la muerte de su padre, debe hacerse cargo de la florería familiar para ayudar con el sostenimiento de su madre. Debido a esta situación, tiene que poner en pausa sus estudios universitarios.
Cuando intenta retomar el rumbo de su vida, Rosa comienza a enfrentarse a relaciones que ponen en riesgo su integridad. Su novio de la infancia desarrolla comportamientos posesivos, abusivos y controladores cuando ella decide regresar a la universidad.
“Gungo y los Juegos Cavernícolas”
Para quienes buscan una opción más divertida, llega “Gungo y los Juegos Cavernícolas”, película producida por HuevoCartoon, productora de “Una película de huevos”.
La historia es protagonizada por el regiomontano Ricky Limón, quien presta su voz a Gungo, un cavernícola e hijo del jefe de su tribu.
Tráiler final de #Gungo y los Juegos Cavernícolas.🍿— Un tal Said 🦆 (@ElTalSaid) August 9, 2026
Gungo es considerado el cavernícola más débil de la tribu, pero como es el hijo del Jefe, cree que tiene el futuro asegurado y que no debe demostrar su valía de ninguna manera.
Sin embargo, es traicionado por un grupo de… pic.twitter.com/3f81B0m7xw
Gungo termina expulsado del lugar donde ha vivido y debe aprender a sobrevivir lejos de las comodidades a las que estaba acostumbrado. En su aventura conoce a otros personajes que también fueron considerados débiles o poco útiles por sus comunidades.
Juntos tendrán que aprovechar sus distintas habilidades para participar en los Juegos Cavernícolas, una serie de competencias en las que la fuerza física no será suficiente para superar los retos.
La película está dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio y cuenta con las voces de Ricky Limón, Karen Torres, Joaquín Cosío, Daniel Sosa, Silvia Navarro, Humberto Vélez, Mario Filio y Raúl Aldana, entre otros.
Suspenso y terror
“Zona Cero”
Si lo tuyo son las historias de suspenso, “Zona Cero” presenta a un grupo de personas que queda encerrado en un recinto después de la liberación de un mortal virus.
Todo comenzó aquí, nadie estaba preparado para lo que venía. #ZonaCero Septiembre 3 Sólo en cines. pic.twitter.com/XnXT9rLwJD— Corazón Films (@CorazonFilms) August 31, 2026
Los sobrevivientes deberán encontrar la manera de escapar mientras intentan evitar el contagio y se enfrentan a infectados que están evolucionando de formas inimaginables.
El director reunió para esta producción a conocidos rostros del cine surcoreano, entre ellos Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook, Kim Shin-rok y Go Soo.
“El Heladero”
Otra alternativa para los amantes del horror es “El Heladero”, cinta en la que un pueblo considerado perfecto para el verano termina sumergido en el caos.
La historia comienza cuando un heladero empieza a repartir irresistibles helados que esconden consecuencias aterradoras.
La película de horror está protagonizada por Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Eli Roth y Karen Cliche.
Teatro
“Así que pasen cinco años: La leyenda del tiempo”
El Teatro del Centro de las Artes recibirá la puesta en escena “Así que pasen cinco años: La leyenda del tiempo”, una de las obras más audaces de Federico García Lorca, escrita en 1931 y considerada parte de su llamado teatro imposible.
En el marco de los 95 años de su escritura y del 90.º aniversario luctuoso de su autor, Teatro Garage 23 presenta esta obra como un homenaje a su legado.
A través de un lenguaje poético y surrealista, la puesta en escena reflexiona sobre el amor, el tiempo, la espera y la muerte.
Las funciones serán el 4 y 5 de septiembre a las 20:00 horas, así como el 6 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas.
Paraje natural
Una escapada a las Grutas de García
Para quienes prefieren conectar con la naturaleza, una opción son las Grutas de García, donde el paisaje se caracteriza por un entorno árido y rocoso en el que cohabitan la flora y la fauna.
El espacio se encuentra hacia el poniente, en el municipio de García en el Camino a Grutas de García, 66020 García, N.L.
Horario del parque: martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.
Horario de taquilla: martes a domingo, de 9:00 a 15:00 horas.
Futbol
Tigres recibe al Necaxa
El futbol también forma parte de las opciones para este fin de semana. Los Tigres de la UANL recibirán a los Rayos del Necaxa este sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.
El encuentro corresponde a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y enfrentará a los equipos dirigidos por Víctor Manuel Vucetich y Martín Varini.
El conjunto hidrocálido llegará con siete unidades, dos más que los felinos, por lo que un triunfo podría ser importante para alejarse de la media tabla y entrar de lleno en la pelea por la zona de liguilla.
Las puertas del Estadio Universitario se abrirán para recibir este duelo, que se perfila como uno de los atractivos de la jornada.