Ya son tres muertos tras asalto en tienda de la colonia Croc

El comerciante, de 70 años, permanece a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar la mecánica de los hechos

La cifra de personas fallecidas derivada del violento enfrentamiento ocurrido en una tienda de abarrotes de la colonia Croc, al norte de Monterrey, se elevó a tres, luego de que durante la madrugada se confirmara la muerte de un hombre que permanecía hospitalizado tras resultar herido durante los hechos.

De acuerdo con información recabada por las autoridades, el fallecido fue identificado como Daniel Carmona, de 38 años, quien había sido trasladado a un hospital bajo custodia después de sufrir heridas por proyectil de arma de fuego durante el presunto asalto registrado la tarde del martes.

Con su fallecimiento, suman tres las víctimas mortales del caso que conmocionó a vecinos del sector. Entre ellas se encuentra José Tejada, de 32 años, hijo del propietario del negocio “Abarrotes Tejada”, quien murió tras ser trasladado al Hospital Tierra y Libertad luego de resultar herido durante el enfrentamiento.

Asimismo, las investigaciones permitieron establecer que el hombre que falleció en el lugar de los hechos fue identificado como Brayan, alias “El Kiko”, de 28 años, quien presuntamente habría participado junto con Daniel Carmona en el intento de robo al establecimiento.

Según las primeras indagatorias, los dos hombres ingresaron presuntamente al negocio ubicado sobre la calle Alonso Santos Palomo con la intención de cometer un asalto cuando en el interior se encontraban el propietario, su hijo y varios clientes.

Durante los acontecimientos se registró un forcejeo que derivó en detonaciones de arma de fuego, resultando heridos los dos presuntos participantes en el robo, así como José Tejada.

La muerte de José Tejada provocó consternación entre habitantes de la colonia, quienes durante las últimas horas han manifestado su respaldo a Juan Tejada, propietario del negocio y padre de la víctima.

El comerciante, de 70 años, permanece a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

Vecinos del sector han solicitado que se analicen las circunstancias en las que ocurrieron los acontecimientos y que el comerciante pueda acompañar a su familia durante el duelo por la pérdida de su hijo.

Peritos y agentes ministeriales continúan integrando la carpeta de investigación para establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento que terminó con la muerte de tres personas en el negocio ubicado en la colonia Croc.