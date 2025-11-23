¡Ya se siente Navidad! Inaugura Samuel García Luztopía 2025

Con una estética inspirada en el Art Deco y la época dorada de los trenes, el festival presenta más de 180 figuras iluminadas, locomotoras y vagones antiguos

En un ambiente festivo que marca el inicio de la temporada decembrina en el estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de su esposa, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, inauguraron la octava edición de Luztopía 2025, bajo la temática “Expreso Polo Norte”.

Considerado el festival de luces navideñas más grande de México, el evento iluminó el Parque Fundidora tras el encendido del switch principal, acto encabezado por el Mandatario estatal. García Sepúlveda estuvo acompañado por su hija Mariel, así como por personajes icónicos de la temporada como Santa Claus y el Grinch, ante la presencia de cientos de familias regiomontanas.

Esta edición invita a los asistentes a un viaje en el tiempo. Con una estética inspirada en el Art Deco y la época dorada de los trenes, el festival presenta más de 180 figuras iluminadas, locomotoras y vagones antiguos, además de relojes monumentales y andenes clásicos.

El recorrido visual lleva a los visitantes desde una estación de tren nostálgica hasta el destino final: el Polo Norte; allí, las familias pueden disfrutar de pinos brillantes, osos polares, pingüinos y atracciones principales como la Casa y la Fábrica de Santa, sin olvidar su emblemático trineo.

El dato: Luztopía es presentado por el Clúster de Turismo de Nuevo León, A.C. y Cacao Producciones, consolidándose como un paseo artístico que une música, color y tecnología.

Durante la inauguración, las autoridades, entre las que destacaron Anabel Mellado Chapa, directora General de Luztopía; Mauricio Magdaleno, director del Clúster de Turismo; y Jean Joseph Leautaud Russek, director del Parque Fundidora, realizaron un recorrido tanto a pie como en lancha por el Paseo Santa Lucía, conviviendo de cerca con los asistentes.

Según informaron las autoridades, este tipo de atracciones fortalecen la oferta turística de Nuevo León e impulsan significativamente la derrama económica local.

Luztopía ofrece, además de las luces, zonas gastronómicas, espectáculos en vivo y atracciones interactivas diseñadas para generar experiencias memorables. Esta ya tradicional iniciativa operará del 22 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026.