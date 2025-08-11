Ya operan con normalidad las tres líneas del Metro

Metrorrey emitió un comunicado confirmando que luego de las actualizaciones, las tres líneas y todas sus estaciones operan con normalidad

Metrorrey emitió un comunicado confirmando que luego de las actualizaciones, las tres líneas y todas sus estaciones operan con normalidad.

La suspensión temporal en este fin de semana fue para la actualización del software para el control de trenes y señalización, la dependencia detalla que el objetivo fue para la seguridad de los usuarios.

La Línea 2 del Metro reinició su servicio de manera habitual a las 04:45 horas, luego de que concluyeran antes de lo previsto.

Por su parte, la línea 3 restableció su servicio a las 07:45 horas este domingo.

La autoridad reiteró que estas mejoras forman parte de un plan integral para modernizar el sistema y brindar mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia a los usuarios del transporte masivo en la zona metropolitana.

Durante la suspensión, los usuarios pueden utilizar sin costo rutas provisionales de Transmetro en los tramos Sendero-Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-Santa Lucía y Santa Lucía-Hospital Metropolitano.