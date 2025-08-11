Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Ya operan con normalidad las tres líneas del Metro

Por: INFO 7

10 Agosto 2025, 08:23

05

05

Compartir

Metrorrey emitió un comunicado confirmando que luego de las actualizaciones, las tres líneas y todas sus estaciones operan con normalidad

Ya operan con normalidad las tres líneas del Metro
Publicidad

Metrorrey emitió un comunicado confirmando que luego de las actualizaciones, las tres líneas y todas sus estaciones operan con normalidad.

La suspensión temporal en este fin de semana fue para la actualización del software para el control de trenes y señalización, la dependencia detalla que el objetivo fue para la seguridad de los usuarios.

La Línea 2 del Metro reinició su servicio de manera habitual a las 04:45 horas, luego de que concluyeran antes de lo previsto.

Por su parte, la línea 3 restableció su servicio a las 07:45 horas este domingo.

La autoridad reiteró que estas mejoras forman parte de un plan integral para modernizar el sistema y brindar mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia a los usuarios del transporte masivo en la zona metropolitana.

Ya operan con normalidad las tres líneas del Metro

Durante la suspensión, los usuarios pueden utilizar sin costo rutas provisionales de Transmetro en los tramos Sendero-Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-Santa Lucía y Santa Lucía-Hospital Metropolitano.

Comentarios