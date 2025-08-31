'Ya no cabemos'. 'Pato' Zambrano pide a foráneos ya no venir a NL

La petición generó polémica, pues muchos coincidieron que la ciudad está colapsada; mientras que otros pidieron no juzgar a quienes deciden buscar oportunidades

Patricio Zambrano, titular de la Secretaría de Gestión Social en Movimiento Ciudadano, subió a sus redes sociales un video en el que pidió a un par de personas foráneas que ya no vengan a Nuevo León, puesto que la urbe está a su máxima capacidad-

En este video se observa al ex candidato a la alcaldía de Monterrey realizando un recorrido por zonas vulnerables del municipio de Montemorelos, ahí, abordó a un par de hombres que le pidieron apoyo para comer y afirmaron ser originarios del estado de Veracruz.

“Licenciado, le habíamos pedido una ayuda que pues, ahorita no ha habido jale y pues queríamos para un guisado”. Fue entonces que Zambrano preguntó a los sujetos dónde vivían y señalaron una choza construida con madera y láminas.

Fue entonces que el "Pato" entregó una despensa y pidió a la gente que ya no venga a Nuevo León y pidió a los Estados que generen su propia riqueza.

“Ya no vengan para acá de Veracruz, ¿Qué están haciendo aquí? Viviendo en un lugar que no les corresponde, un lugar que no es propio… Ya no vengan para acá, ya no cabemos en ningún lado. Ya fue suficiente, los mismos Gobiernos estatales tienen que generar su propia riqueza para que su gente no se salga de sus estados", dijo.

Esta petición generó polémica en redes sociales, pues mucha gente apoyó al emecista, coincidiendo que la ciudad está colapsada en todos los sentidos; mientras que otros pidieron no juzgar a quienes deciden abandonar su hogar en busca de una mejor vida.