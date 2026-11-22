Samuel García señaló una inversión de $35 mil millones en seguridad, el segundo acueducto de El Cuchillo, la aduana Colombia y más obras.

Durante su mensaje público de Quinto Informe, el gobernador Samuel García aseguró haber cumplido ya todas las promesas que durante campaña hizo para su administración estatal y, dijo, sumó logros no contemplados inicialmente.

Desde el Parque del Agua, el mandatario repasó las acciones que antes de llegar al cargo propuso para seguridad; movilidad; medioambiente; agua; economía; educación; salud y desarrollo social.

"Nosotros prometimos un nuevo Nuevo León y, a diferencia de la vieja política que promete y no cumple, promete y no hace, aquí les muestro que en Nuevo León lo nuevo sí cumple. "Esos 81 proyectos que prometimos en campaña y esos proyectos de obra pública, en cinco años, porque nos falta uno, hemos cumplido todo", dijo.

Al iniciar, el gobernador recordó la nueva Constitución del Estado que se promulgó durante la primera parte de su gestión.

De ahí, expuso, se desprendieron gran parte de los avances en otras áreas como la seguridad, donde destacó una caída en la incidencia delictiva a través de la inversión de $35 mil millones de pesos en la materia.

"Este mes de noviembre hemos cerrado con una reducción del 90% de los homicidios, y este mes de octubre fue el más seguro de los últimos 30 años. "Fuimos por mucho más de los que prometimos, por ejemplo, pasamos de 3 mil elementos (de Fuerza Civil) a más de 7 mil 700 y muy pronto llegaremos a la meta de 8 mil; construimos el nuevo cuartel en Morones Prieto, el regimiento militar en Cerralvo y un nuevo C5", celebró.

Movilidad, medioambiente y crisis hídrica

Por otro lado, respecto a la movilidad, el gobernador recordó el Monorriel y la adquisición de más de 3 mil camiones.

"Además nos animamos a que todo fuera digital, pagos con tarjeta, renovamos la Ecovía, y estamos haciendo toda la reestructura del transporte público", recapituló García Sepúlveda.

Al hablar sobre protección al ambiente, además de destacar la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, recordó el reforzamiento del sistema de monitoreo de la calidad del aire.

"Estamos también cumpliendo con alrededor de 1 millón 150 mil árboles plantados, tenemos un nuevo Centro de Atención Animal; la división ambiental de Fuerza Civil con más de mil elementos", agregó, "por fin hay castigo a quien contamina".

Durante la recapitulación de su gestión, el gobernador calificó la crisis hídrica como "el tema que más costó" atender, y enfatizó la construcción del segundo acueducto de la presa El Cuchillo.

"Una vez aprendida la lección, decidimos que el Plan Maestro del Agua debía ser a 2040", detalló. "Hicimos un proyecto muy ambicioso, como la modulación de presiones, que nos ahorra 3 mil litros por segundo, que es lo que nos va a dar la Presa León a la ciudad de aquí adelante; además, hicimos cientos de pozos que hoy han dado a la ciudad 4 mil lps extras; y, por supuesto, los nuevos tanques, el Anillo V, y llevar agua a García".

Economía, educación, salud y desarrollo social

Al hablar sobre Economía, el mandatario rememoró la reactivación tras la pandemia de covid-19, los 40 billones de dólares en inversión extranjera, y presumió la transformación de la aduana Colombia.

"Estaba polvienta y, si bien nos iba, pasaban 200 tráileres al día, hoy es la más segura, la más rápida, y ya va en 8 mil tráileres diarios". "Le da a Nuevo León $4 mil millones de pesos extra de manera anual", detalló, "además fuimos por un nuevo aeropuerto, vuelos internacionales y por las mejores empresas del mundo".

Respecto a la educación, se enfatizó la dotación de útiles y uniformes, la construcción de infraestructura deportiva para estudiantes, como las 660 canchas en planteles de educación básica, y la mejora del centro de alto rendimiento Niños Héroes.

Así mismo, García Sepúlveda habló sobre las coberturas universales para niños y mujeres con cáncer dentro de las acciones correspondientes al eje de salud, donde también agregó la edificación de nuevos hospitales y centros de salud.

La reducción de la pobreza, por otro lado, forma parte de las promesas cumplidas en materia social, añadiendo programas de atención a mujeres cuidadoras y emprendedoras a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

A la par, dijo, durante su administración se sumaron acciones en áreas no contempladas inicialmente, como en fomento a la cultura con nuevos museos, la atención a las infancias con la reconstrucción del DIF Capullos y el embellecimiento del Área Metropolitana por el Mundial de futbol.