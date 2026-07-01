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¿Y si sí?: Regios ya prenden el Fan Festival para apoyar a México

Por: Vanessa Aguilar

30 Junio 2026, 16:18

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Cientos de aficionados abarrotan el Fan Festival en Fundidora para alentar al Tri en el duelo clave ante Ecuador por el pase a octavos

¿Y si sí?: Regios ya prenden el Fan Festival para apoyar a México

Bajo la eterna premisa del "y si sí", cientos de aficionados regiomontanos comenzaron a abarrotar las instalaciones del Monterrey FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora, listos para vivir la adrenalina del crucial encuentro entre las selecciones de México y Ecuador.

El ambiente previo en el recinto es de pura fiesta e ilusión. 

Una marea verde, armada con camisetas, banderas y cánticos, ya se encuentra congregada frente a las pantallas gigantes del festival, preparada para enviar toda su energía al Tricolor, que se jugará el pase a los octavos de final sobre la cancha del Estadio Ciudad de México.

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Aunque el combinado nacional disputa su permanencia lejos de tierras regias, la pasión local no se queda atrás. 

Las miradas y las esperanzas están puestas en el reloj, a la espera de que se escuche el silbatazo inicial en punto de las 19:00 horas, momento en que Monterrey se unirá en un solo grito de apoyo con la fe intacta de seguir avanzando en la máxima fiesta del futbol.

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