¡Y se dijo! Caso del Grupo Peak... ¡Huele a fraude¡

Grupo Peak anunció su quiebra la semana pasada, dejando colgados a decenas de inversionistas sampetrinos que ahora no saben dónde van a encontrar sus millones

Aunque digan los abogados del polémico Grupo Peak que los dueños de esta firma no se han esfumado y que van a responder y devolver el dinero de sus clientes, a la ahora que no asomamos a sus oficinas ubicadas en Chipinque vimos que ya no hay un solo documento, pues son señales para pensar que esto es un fraude.

Decenas de sampetrinos confiaron en este Grupo Peak para depositarles cantidades millonarias con la promesa de que obtendrían jugosos rendimientos, pero de acuerdo a especialistas, las operaciones de Peak dan la impresión de ser un mero esquema piramidal.

Una pista importante de esta posibilidad es que la empresa de Arturo González Cantú y Víctor Hugo Sepúlveda no estaban entregando los certificados a muchos de sus clientes, los cuales ingenuamente no los pedían.

Este puede ser un fraude grandote de cientos de millones. Los afectados calculan que son más de 800 millones.

En redes sociales, Arturo González Cantú, quien era el socio mayoritario en este esquema de inversión, desactivó sus perfiles, a pesar de que en los últimos meses compartió fotos de autos y relojes lujosos en su poder.

Cometer fraude es un delito muy serio, una de las posibles penas es ir a prisión, Y es que no se vale, cuentan que hubo gente que hasta vendió su casa.

¿Dónde están señores de Peak? Si no defraudaron porque no dan la cara.

Señores de las fiscalías de Nuevo León, ya tienen las denuncias. Cuándo van a presentar ante la justicia a los dueños de Peak.

Demuestren que en esta entidad un abuso de estas dimensiones no se queda sin castigo.

