¿Y la carnita asada? Se roba asador de 20 mil pesos en Monterrey

Un hombre fue observado transportando en un 'diablito' un asador valuado en 20 mil pesos en calles de la colonia Las Brisas

Un hombre fue detenido después de que presuntamente se apoderó de un asador valuado en 20 mil pesos de una vivienda en Monterrey.

Los hechos se registraron a las 05:40 horas, en un domicilio de la calle Puerto Castilla y Puerto San Felipe en la colonia Las Brisas, donde fue capturado Armando C., de 32 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron a un hombre que en un "diablito" llevaba un asador metálico.

La presencia del hombre y la hora, hicieron que los uniformados municipales detuvieran la marcha de la patrulla para cuestionarlo, diciéndoles que se lo había encontrado en la basura y por eso se lo llevaba a su casa.

Sin embargo, en esos momentos llegó la víctima, de 49 años de edad, quien señaló al presunto como la persona que le dañó el portón de su casa y se introdujo a ella, observándolo a través de las cámaras de vigilancia, que se llevaba el asador metálico valuado en 20 mil pesos, por lo que pidió ayuda vía telefónica pero al seguir al ahora detenido, miró que ya lo tenían los policías.

El detenido fue identificado como Armando C., de 32 años de edad quien fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.