Waldo gestiona donación de $14 mdp en medicina para el HU

El Hospital Universitario “José Eleuterio González” recibió un nuevo donativo de medicamentos con un valor de $350,000 pesos, con el cual se completará el paquete de 14 millones de pesos gestionados por el senador Waldo Fernández en beneficio de la institución médica.

Durante la entrega, el senador señaló que esta gestión busca fortalecer la capacidad del hospital para atender a la población que depende de sus servicios, particularmente en áreas de alta demanda médica.

“Es un hospital donde la gente se siente segura, porque es un hospital donde la gente quiere venir a ser atendido, porque se encuentra con lo mejor para ellos, el mejor hospital del Estado, cosa que comparto. “Para mí esta generosidad y esta bondad se tiene de este hospital, que está dirigido por el doctor, se tiene que recompensar”, señaló Fernández.

El doctor Óscar Vidal, director del Hospital Universitario y de la Facultad de Medicina, destacó la importancia del apoyo y recordó que el hospital atiende alrededor de 550,000 consultas al año.

Explicó que la disponibilidad de medicamentos y materiales médicos, sobre todo para tratamientos oncológicos, resulta indispensable para el funcionamiento del centro hospitalario.

“En ciertas situaciones se encarece el medicamento, de repente no hay y el tenerlos en stock pues ya no andas buscando”, comentó Vidal Gutiérrez.

En el evento también estuvieron presentes Eduardo Bustamante, del Sindicato Nacional Farmacéutico, y el doctor Ernesto Vázquez, del grupo Deldim, quienes participaron como responsables de la donación gestionada por el senador.

Waldo Fernández, las autoridades médicas y los particulares adelantaron que se trabaja en la firma de un convenio para que este tipo de apoyo se mantenga de manera permanente, con el fin de asegurar un suministro constante de medicamentos y fortalecer la atención a miles de pacientes que acuden cada año al Hospital Universitario.