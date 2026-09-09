Waldo Fernández ve fuerte a Morena para elecciones en NL

Fernández se mostró confiado en que el partido y sus aliados tienen condiciones para ganar las elecciones del próximo año

Rumbo a los comicios estatales, el senador con licencia por Nuevo León, Waldo Fernández, afirmó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuenta con el respaldo y la solidez necesarios para disputar y ganar la gubernatura de la entidad en 2027.

Fernández se mostró confiado en que el partido y sus aliados tienen condiciones para ganar las elecciones del próximo año, destacando la fortaleza que actualmente observa en el movimiento.

“Veo muy bien a la coalición, veo muy bien a los aspirantes. Ahí está la demostración del fin de semana con la Presidenta. Y ahí te das cuenta de que el partido está vivo”, afirmó Fernández.

Consideró que la unidad será determinante para llegar fortalecidos a la próxima elección y señaló que existe una oportunidad para que Nuevo León tenga un gobierno con sentido social.

“Gobiernos con sentido social, humanista, una prosperidad compartida, lo que ha hecho tanta falta al estado en mucho tiempo”, concluyó.

Ante el escenario de contienda interna que alista el instituto político para definir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, Fernández enfatizó la importancia de mantener la cohesión en las filas del movimiento.