Waldo Fernández llama a proteger los empleos del estado

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, participó en la séptima edición del Encuentro de Líderes DEACERO, donde destacó la fuerza del sector acerero de Nuevo León como pilar del desarrollo económico nacional y pieza clave en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante el panel “Oportunidades para este sector en el marco de la revisión del T-MEC”, Fernández subrayó que el acero forma parte del ADN productivo del estado:

“Para Nuevo León, el acero no es sólo un sector económico, es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro futuro. Desde aquí se construyen los cimientos del desarrollo industrial de México.”

El Senador enfatizó la necesidad de que el país adopte una política exterior firme para eliminar los aranceles al acero y al aluminio mexicano, con el fin de fortalecer la competitividad, proteger la proveeduría local y garantizar empleos de calidad para miles de familias.

“Nos comprometimos a seguir luchando para que se quiten los aranceles a las exportaciones mexicanas. Cuidar la industria nacional y el contenido local significa cuidar los empleos de nuestra gente, y ese ha sido siempre nuestro compromiso con Nuevo León”, expresó.

Durante el encuentro, Fernández reconoció a DEACERO Inteligencia Industrial como un ejemplo del potencial y la resiliencia de la industria regiomontana. Con más de siete décadas de historia, la empresa se ha consolidado como un referente internacional por su innovación, sostenibilidad y una cadena de suministro con 93% de proveeduría local, que genera miles de empleos directos e indirectos.

