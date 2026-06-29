Waldo Fernández inicia campaña territorial en Monterrey

El aspirante señaló que estas asambleas tienen como objetivo fortalecer el respaldo al proyecto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

El senador con licencia y aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Waldo Fernández, inició este fin de semana una serie de asambleas informativas con las que busca fortalecer el respaldo al proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.

La primera de estas reuniones se llevó a cabo en la plaza principal de la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey, donde, de acuerdo con los organizadores, se congregaron alrededor de dos mil simpatizantes, así como vecinos y militantes afines al movimiento.

Inicia Waldo Fernández recorridos de movilización en Nuevo León

Durante su mensaje, Waldo Fernández afirmó que decidió registrarse para buscar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León por considerar que cuenta con un fuerte arraigo en la entidad.

“Yo me registré para ser Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en este maravilloso estado que me vio nacer, porque yo soy hecho en Nuevo León”, expresó durante la asamblea.

Llama a respaldar el proyecto de la Cuarta Transformación

El aspirante señaló que estas asambleas tienen como principal objetivo fortalecer el respaldo al proyecto político encabezado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estas asambleas tienen como objetivo medular que respaldemos a la Presidenta Claudia Sheinbaum”, manifestó.

Asimismo, destacó el papel de la mandataria federal y aseguró que su liderazgo se ha caracterizado por priorizar los intereses del país.

“Todos los días, esta mujer valiente sale y da la cara por su país y entiende, como lo ha hecho, que un líder tiene la obligación de ver por los intereses de su pueblo, no por los intereses de otro pueblo”, señaló.

Durante el encuentro, Waldo Fernández adelantó que tiene previsto regresar a la colonia Valle de Santa Lucía para realizar un nuevo evento con simpatizantes en caso de resultar favorecido como Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

El político señaló que buscará mantener una estrategia de cercanía con la ciudadanía mediante recorridos y encuentros en distintos municipios y sectores del estado.