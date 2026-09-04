Waldo Fernández dona a Cáritas quinto pago de Karina Barrón

El donativo de $179,068 pesos forma parte de una serie de pagos mensuales derivados del acuerdo reparatorio del caso de Karina Barrón

Cáritas de Monterrey recibió un donativo de $179,068 pesos, correspondiente al quinto pago derivado del acuerdo reparatorio del caso de Karina Barrón, durante un acto en el que el senador con licencia Waldo Fernández reconoció la trayectoria de casi 44 años de la institución.

Fernández destacó el papel que Cáritas de Monterrey ha desempeñado durante décadas para atender a personas en situación de necesidad y afirmó que la organización representa el “ADN de Nuevo León”, al señalar que la sociedad civil ha intervenido para apoyar a la población ante distintas crisis.

“Este es el ADN de Nuevo León. El ADN de Nuevo León es que somos emprendedores con responsabilidad y sentido social. El ADN de Nuevo León es que donde ha fallado el gobierno, de todos los partidos, incluido el mío, ahí está la sociedad civil para sacar la cara por las personas”, afirmó.

Durante la entrega, el senador con licencia resaltó la confianza y prestigio que Cáritas ha construido a lo largo de su historia, particularmente durante periodos de crisis económicas, inseguridad y desastres naturales.

“Cáritas representa la certeza de que las personas que le van a donar a Cáritas algo, ese donativo va a terminar en las manos adecuadas, en las manos necesitadas”, expresó.

Fernández también subrayó la importancia de que los programas de asistencia social preserven la dignidad de quienes atraviesan dificultades económicas.

“Quien está pasando por un problema económico, una necesidad, lo primero que tenemos que cuidar y proteger es la dignidad de esas personas. No es fácil para alguien salir a la calle y extender la mano”, sostuvo.

El donativo forma parte de una serie de pagos mensuales derivados del acuerdo reparatorio.

Desde abril, los recursos han sido destinados a organizaciones y causas sociales, entre ellas el Instituto Nuevo Amanecer, la Asociación de Espina Bífida, Centros de Integración Juvenil en García y Casa Azul.

Por su parte, Mirely Fierro, esposa de Waldo Fernández y titular de la Fundación Libres y No Callejeros, reconoció la labor de Cáritas y destacó la posibilidad de sumar esfuerzos con la institución.

“Para nosotros es un honor formar parte y poder ayudar aquí en Cáritas Monterrey y que nos permitan sumar esfuerzos, porque sabemos de la labor invaluable que hacen e incansable. Gracias por hacer de Nuevo León una comunidad más humana”, expresó.

En la entrega estuvieron Roberto Dillon, presidente de Cáritas de Monterrey; Antonio Vázquez Acevedo, director general de la institución; Tere Villarreal, cofundadora de la Asociación Alzheimer de Monterrey; Sofía Fernández, así como patronos y directivos de Cáritas de Monterrey.