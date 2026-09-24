Vuelven a diferir audiencia de José Lobatón por 'estrategia'

La Fiscalía de Nuevo León volvió a diferir la audiencia de imputación contra José Lobatón, propietario de Proyectos 9, señalado por presunto fraude inmobiliario

Por una decisión estratégica del Ministerio Público, nuevamente fue diferida una audiencia de imputación contra José Lobatón, propietario de Proyectos 9, señalado por la Fiscalía de Nuevo León en diversos procesos relacionados con presunto fraude inmobiliario.

El vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco, explicó que la Fiscalía determinó cancelar la audiencia para complementar información que será utilizada en la formulación de imputación.

“Por una cuestión estratégica, el Ministerio Público, la información que se tenía, se estimó necesario complementar con un distinto acto de investigación y fue una cuestión, repito, estratégica de la Fiscalía para mejorar la formulación de imputación que se pretendía el día de ayer”, explicó.

Detalló que la información pendiente está relacionada principalmente con los pagos realizados por las personas afectadas, por lo que solicitaron un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Había información sobre todo relativa a los pagos hechos por las víctimas. Es necesario acreditarlo a través de los medios de prueba que reconoce la ley y en este caso específico, se estimó necesario complementar información con un informe que se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria”, señaló Orozco.

El vicefiscal indicó que obtener esta información requiere tiempo debido a los trámites que deben realizarse directamente con personal en Ciudad de México.

“Es bastante laborioso porque se tramita directamente ante el personal de la Comisión que se encuentra en Ciudad de México y eso lleva algo de tiempo. Por esa cuestión se estimó necesario cancelar esta audiencia, obtener esa información y, una vez obtenida, volverla a solicitar”, explicó.

El funcionario aclaró que la audiencia será solicitada nuevamente una vez que la Fiscalía cuente con los datos que considera necesarios.

“Obviamente se va a volver a solicitar, de modo tal que no es otra cosa más que obtener la información que se pretende complementar para de nueva cuenta solicitar una imputación en un momento posterior”, afirmó.

Orozco precisó que la audiencia corresponde a uno de los múltiples casos que existen contra Lobatón.

En meses recientes, las autoridades han informado de distintas vinculaciones a proceso contra Lobatón por hechos relacionados con presunto fraude.

El vicefiscal agregó que actualmente existen seis procesos contra José Lobatón, quien permanece en prisión preventiva, mientras que Manuel también enfrenta otros dos procesos y se encuentra vinculado a proceso.