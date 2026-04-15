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Vuelven a clases más de un millón de alumnos tras Semana Santa

Por: Julieta Guevara

13 Abril 2026, 08:23

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Previo al ingreso de los estudiantes, personal docente, administrativo y directivo ya se encontraban listos para recibir de vuelta a los alumnos

Vuelven a clases más de un millón de alumnos tras Semana Santa

Luego de un receso de dos semanas por el periodo vacacional de Semana Santa, este lunes se reanudaron las clases para alumnos de nivel básico, marcando el regreso a las aulas de más de un millón de estudiantes en más de seis mil planteles educativos.

Desde temprana hora, la actividad escolar volvió a ser evidente en distintos puntos del área metropolitana. Minutos antes de las 7:00 de la mañana, estudiantes de la Escuela Secundaria Profesor Moisés Sáenz, ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza, en el centro de Monterrey, comenzaron a arribar al plantel.

Aunque el regreso implicó madrugar nuevamente, los alumnos llegaron con una mezcla de sueño y entusiasmo, motivados por reencontrarse con sus amigos y compañeros tras el periodo vacacional.

Previo al ingreso de los estudiantes, ya se encontraba personal docente, administrativo y directivo tanto al interior como en el exterior de la institución, coordinando las actividades para el inicio ordenado de la jornada escolar.

Aumenta carga vehicular ante el regreso a clases en Nuevo León

En las inmediaciones del plantel se registró carga vehicular, debido a que padres de familia se detenían momentáneamente para dejar a sus hijos, lo que generó largas filas en los carriles laterales de la avenida.

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Los estudiantes arribaron por diversos medios, algunos en transporte público, otros caminando e incluso en bicicleta.

Asimismo, se contó con la presencia de elementos de tránsito del municipio de Monterrey, quienes apoyaron en la vialidad y resguardaron los cruces peatonales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los alumnos durante su ingreso a clases.

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