Vuelve este fin de semana el calor con máximas de 30°C

Los termómetros se preparan para un ascenso radical, el "invierno regio" dará una tregua para dar paso a un fin de semana con ambiente caluroso.

Tras el gélido cierre de año provocado por el frente frío número 25, que mantuvo a la metrópoli regia con temperaturas de un solo dígito, los termómetros se preparan para un ascenso radical.



De acuerdo con los pronósticos de Protección Civil, el "invierno regio" dará una tregua para dar paso a un fin de semana con ambiente caluroso.



El contraste será evidente. Mientras que en los últimos días de diciembre la ciudad apenas superaba los 15°C durante el día y registraba mínimas de hasta 3°C, para este viernes se espera que la temperatura escale hasta alcanzar una máxima de 30°C.



El sitio Meteored anticipan incluso un pico de 31°C para la jornada de mañana y 29°C para el sábado, consolidando un inicio de enero inusualmente cálido.



Para quienes planean actividades al aire libre durante el primer fin de semana del 2026, las condiciones se mantendrán estables pero cálidas, pues superarán los 25°C de forma constante y las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 y 16°C, lo que generará mañanas frescas y tardes calurosas.



Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y prestar atención a los cambios bruscos de temperatura, especialmente en menores y adultos mayores.