Vuelve buena calidad del aire tras paso del polvo del Sahara

Tras el paso del polvo proveniente del desierto del Sahara por Nuevo León, la calidad del aire no presenta altos niveles de contaminación en el ambiente.



Así se puede ver en el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, donde las 15 estaciones registraron para este domingo niveles bajos de contaminantes en el aire de la urbe regia.



De estos siete mostraron una calidad aceptable en color amarillo, otros siete en calidad buena y una sola estación se encontraba en mantenimiento; es decir, con estos registros es evidente que la nube de polvo ya no está afectando al estado.



Como ya lo había informado la Secretaría de Medio Ambiente, el polvo del Sahara atraviesa el océano Atlántico, por medio de ráfagas de viento cada año y esta ocasión su arribo a Nuevo León el pasado 31 de julio y se mantuvo presente hasta el viernes 02 de agosto.



Este fenómeno afectó el aire del estado por su acumulación de partículas como metales, microorganismos, sulfatos y compuesto de nitrógenos, entre otros, además de que el polvo del Sahara tiene un tamaño de inferior a 100 micras.



Ante esta situación, la dependencia instó a los neoleoneses a evitar actividades al aire libre, especialmente a personas que tuvieran padecimientos como alergias o asma, ya que la presencia de estas partículas podría ser contraproducente a su salud.



El polvo ya no está en Nuevo León, pero sigue afectando a diversos estados de la República Mexicana, como es el caso de Campeche, donde, Protección Civil de la entidad aseguró estar en monitoreo constante el paso del fenómeno.



Algunos de los cambios climatológicos que puede traer consigo para esta región es la ausencia de lluvias y un aumento en la temperatura, además, podrá tener bruma en los amaneceres y atardeceres rojizos durante el paso del polvo del Sahara.





Comentarios