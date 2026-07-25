Vuelta prohibida provoca doble accidente en avenida Lincoln

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes coordinaron las labores de auxilio y seguridad en la zona,

Una conductora provocó un aparatoso accidente vial la tarde de este viernes sobre la avenida Lincoln, a la altura de la estación Cardiología, en Monterrey, luego de intentar realizar una vuelta prohibida e impactarse con un transmetro. Durante las labores de atención ocurrió un segundo incidente, cuando un agente de seguros fue atropellado por otra unidad.

Vuelta prohibida provoca choque con transporte público

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta y la unidad de Ecovía circulaban a la misma altura sobre la avenida Lincoln en dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce, la conductora de la camioneta intentó dar una vuelta ilegal, invadiendo el carril por donde circulaba el transporte público, lo que ocasionó que el impacto de lleno contra el autobús en uno de sus costados.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes coordinaron las labores de auxilio y seguridad en la zona, mientras se realizaban las maniobras para atender a los involucrados y retirar las unidades siniestradas.

Agente de seguros es atropellado durante las labores

Sin embargo, mientras se desarrollaban estas labores, se registró un segundo percance. Un agente de seguros que atendía el accidente de la camioneta fue atropellado por una unidad de Transmetro que tuvo que cambiar de carril debido al percance, generando una nueva movilización de los cuerpos de emergencia.

El agente fue atendido por rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey. Tras ser valorado, se determinó que únicamente presentaba golpes, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Autoridades de tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades en ambos hechos, mientras la circulación sobre la avenida Lincoln presentó afectaciones durante varios minutos debido a las maniobras de atención y retiro de las unidades involucradas.