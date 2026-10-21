Vuelta prohibida provoca choque y proyecta una Jeep contra casa

El percance vial se registró durante la mañana de este martes sobre la avenida Pablo Livas, a la altura de la colonia 13 de mayo, en Guadalupe

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Un accidente vial entre una camioneta Jeep y un automóvil Nissan Versa en color plata dejó daños materiales en ambas unidades, así como afectaciones en la fachada de un domicilio y un poste de madera, en el municipio de Guadalupe. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió cerca de las 8:00 horas, sobre la avenida Pablo Livas, a la altura de la colonia 13 de Mayo, cuando la conductora de la camioneta Jeep circulaba por los carriles de poniente a oriente.

De acuerdo con los primeros informes, al llegar al mencionado cruce, un automóvil Nissan Versa en color plata habría realizado una vuelta prohibida en U, lo que provocó que ambas unidades colisionaran.

Tras el impacto, la conductora de la Jeep perdió el control del volante y realizó una maniobra para evitar chocar de lleno contra un domicilio de dos plantas. Sin embargo, la camioneta terminó impactada contra parte de la fachada, quedando atrapada entre la vivienda y un poste de madera.

Por su parte, el Nissan Versa, en el que viajaba un hombre, terminó sobre el camellón central y parcialmente sobre uno de los carriles de alta velocidad de la avenida Pablo Livas, en sentido contrario a su circulación original.

Ambos vehículos presentaron daños visibles en la parte frontal, el área del motor y los costados, además de que las bolsas de aire se activaron debido a la fuerza del impacto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y de Tránsito de Guadalupe, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron las labores correspondientes para atender el accidente.

Minutos después arribaron dos grúas para retirar las unidades siniestradas, lo que ocasionó afectaciones parciales a la circulación en ambos sentidos de la avenida mientras se llevaban a cabo las maniobras.

Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió para evaluar las condiciones del poste de madera involucrado, debido a que los cables de alta tensión quedaron a una altura considerablemente menor tras el choque.

El inmueble afectado es utilizado como establecimiento comercial por lo que, al momento del accidente no había personas en su interior.