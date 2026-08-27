Vuelta prohibida causa choque entre camión y transporte personal

Una vuelta prohibida provocó un choque entre un camión de mudanzas y transporte de personal en Guadalupe, donde 17 pasajeros fueron valorados.

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Una presunta vuelta prohibida provocó un choque entre un camión de mudanzas y una unidad de transporte de personal, que terminó impactándose contra un poste y dejó a 17 pasajeros bajo valoración de paramédicos, la mañana de este miércoles en Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:41 horas, sobre Ruiz Cortines y la avenida Israel Cavazos, en la colonia Valle Soleado.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del camión de mudanzas, identificado como Germán de León, de 46 años, habría realizado una vuelta prohibida, lo que provocó que la unidad se atravesara en la trayectoria del camión de transporte de personal, conducido por Saúl Salazar.

Ambas unidades chocaron y, debido al impacto, el camión de personal terminó proyectándose contra un poste.

Al interior de la unidad viajaban 17 pasajeros, quienes fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Cruz Roja. Tras ser valorados, ninguno presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital, según el reporte de Protección Civil de Nuevo León.

El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales, quienes realizaron labores para eliminar riesgos y controlar la zona mientras se atendía a los pasajeros.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Guadalupe, así como agentes de Tránsito de Guadalupe y paramédicos de Cruz Roja.

Posteriormente, representantes de las aseguradoras de ambos vehículos llegaron al lugar para hacerse cargo del accidente y realizar los procedimientos correspondientes.