Vuelta en U prohibida provoca caos vial en Centro Monterrey

Automovilistas siguen denunciando maniobras indebidas que están provocando congestionamiento en el cruce de la avenida Pino Suárez y Ocampo

Es el cruce de la avenida Pino Suárez y Ocampo, donde automovilistas siguen denunciando maniobras indebidas que están provocando congestionamiento y un riesgo constante de accidentes.

A la altura de este punto existe un pequeño contraflujo que proviene de la avenida Constitución y se incorpora a Pino Suárez con el objetivo de permitir la vuelta hacia Ocampo.



Sin embargo, vea la siguiente secuencia, este conductor se encuentra esperando para realizar la vuelta prohibida en U, para retornar por pino Suarez y evitar el tráfico, pero esta acción que también interrumpe la circulación y genera confusión y sobre todo desesperación entre quienes respetan la vialidad, sin embargo, este conductor ignora esta situación y se cruza sin pensar, pero también otros conductores hacen lo mismo, evidenciando que es un problema no solo de uno, sino de varios

Automovilistas denunciaron esta situación que consideran un peligro.



“Es peligroso, porque vienen en contra y pueden provocar un accidente”,

“Creo que no, no es correcto, se puede generar un accidente”

Por eso hicieron un llamado a las autoridades de tránsito para evitar el uso indebido del contraflujo,

“Me imagino que poner como banderines, una valla, para que no puedan dar la vuelta en U”

“Sí se ocupa un tránsito para tener un poco más de precaución”