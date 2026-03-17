Vuelca y se incendia pipa en la carretera a Reynosa

Un fuerte incendio de una pipa aparentemente cargada con combustible ha movilizado a corporaciones de emergencia en el municipio de Juárez, luego de que la unidad volcara y comenzara a arder sobre la carretera.
El siniestro se registra sobre la carretera de cuota a Reynosa, a la altura del ejido Juárez, cerca de la avenida Teófilo Salinas Garza, en el tramo que conecta hacia Vía a Tampico.
De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el conductor de la unidad perdió el control al tomar una curva en la zona mientras circulaba aparentemente a exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura del vehículo pesado y posteriormente el incendio.
La pipa quedó atravesada completamente sobre la carpeta asfáltica, bloqueando ambos sentidos.