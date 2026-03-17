Vuelca y se incendia pipa en la carretera a Reynosa

Por: Julieta Guevara 16 Marzo 2026, 11:51 Compartir

El siniestro en la unidad movilizó a corporaciones de auxilio durante la mañana de este lunes, en el municipio de Juárez

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Un fuerte incendio de una pipa aparentemente cargada con combustible ha movilizado a corporaciones de emergencia en el municipio de Juárez, luego de que la unidad volcara y comenzara a arder sobre la carretera. El siniestro se registra sobre la carretera de cuota a Reynosa, a la altura del ejido Juárez, cerca de la avenida Teófilo Salinas Garza, en el tramo que conecta hacia Vía a Tampico. De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el conductor de la unidad perdió el control al tomar una curva en la zona mientras circulaba aparentemente a exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura del vehículo pesado y posteriormente el incendio. La pipa quedó atravesada completamente sobre la carpeta asfáltica, bloqueando ambos sentidos.