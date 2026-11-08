Vuelca y se estrella contra un muro en la autopista al Aeropuerto

La automovilista derribó un señalamiento y volcó a la altura de la colonia Praderas de Huinalá antes de impactar la pared de un parque industrial.

Una mujer resultó prácticamente ilesa tras volcar su automóvil sobre la autopista al Aeropuerto y chocar contra una barda, en Apodaca.

El aparatoso percance ocurrió a la altura de la colonia Praderas de Huinalá, en el sentido de la circulación rumbo a la terminal aérea.

De acuerdo con la conductora, un motociclista pretendía invadir su carril y, al dar un volantazo para no estrellarse contra él, perdió el control de su unidad.

Salió del camino, derribó un señalamiento bandera, volcó y avanzó aproximadamente cinco metros hasta impactarse contra un muro a las puertas del parque industrial Nexxus Aeropuerto.

El vehículo, un Nissan Tiida, quedó con las llantas hacia arriba.

Trascendió que la mujer, de entre 25 y 30 años de edad, salió por cuenta propia antes del arribo de las corporaciones de rescate.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Apodaca y de la Cruz Roja, quienes descartaron que presentara heridas que pusieran en riesgo su vida de forma inmediata.

La conductora rechazó ser trasladada a un hospital para su revisión médica, retirándose del lugar solo con un vendaje en el brazo izquierdo.

Personal de tránsito municipal se desplegó para tomar parte en el accidente.