Vuelca y explota pipa en carretera Cadereyta-Allende

Por: Carlos Enríquez 12 Febrero 2026, 22:37

La columna de humo y el estruendo pudieron apreciarse a varios kilómetros de distancia, lo que provocó que múltiples reportes ingresaran a emergencia

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio y seguridad se registra en estos momentos sobre la carretera Cadereyta–Allende, luego de que se reportara la volcadura y posterior explosión de una pipa a la altura del kilómetro 4, en la comunidad de San Bartolo, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. De acuerdo con los primeros informes, el incidente ocurrió cuando la unidad de carga pesada terminó fuera del camino y volcó, lo que derivó en una explosión que generó alarma entre habitantes y automovilistas que circulaban por la zona. La columna de humo y el estruendo pudieron apreciarse a varios kilómetros de distancia, lo que provocó que múltiples reportes ingresaran a las líneas de emergencia. Ante la magnitud del percance, la vialidad fue cerrada de manera preventiva en ambos sentidos, mientras se realizaban labores para controlar la situación y reducir riesgos adicionales, debido a la naturaleza del vehículo involucrado. Automovilistas quedaron varados y se implementaron desvíos para evitar la zona afectada.