Pese a lo aparatoso del percance, el chófer, originario del Estado de México y de 30 años, resultó apenas con unos golpes menores.

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Luego de que presuntamente se bloqueara el motor, el conductor de un tráiler volcó y desbarrancó su pesada unidad sobre la avenida Miguel Alemán, en Apodaca.

Pese a lo aparatoso del percance, el chófer, originario del Estado de México y de 30 años, resultó apenas con unos golpes menores.

Fue en la incorporación proveniente del boulevard Aeropuerto donde ocurrió la volcadura, aproximadamente a las 4:30 de la mañana del martes.

Al descender de la pendiente, narró el conductor, el motor sufrió un bloqueo remoto provocando que el vehículo de carga perdiera el control.

La caja se ladeó hacia la barranca, mientras que la cabina quedó volcada sobre el pavimento.

Trascendió que el cargamento que llevaba eran toneladas de plástico triturado.

Horas antes del accidente el chófer ya había alertado a sus empleadores sobre otro bloqueo, según declaró a las autoridades.

El accidente causó un despliegue de elementos de la Policía y Tránsito municipal, así como de rescatistas particulares.

La movilización se extendió hasta gran parte de las primeras horas de la mañana por los trabajos para remover a la pesada unidad.