Vuelca vehículo tras choque múltiple en Escobedo

Los rescatistas valoraron a los cuatro conductores involucrados y descartaron que presentaran lesiones, por lo que decidieron permanecer en el lugar

Un accidente en el que participaron cuatro vehículos, entre ellos un camión de carga de una empresa panificadora, provocó la volcadura de uno de los automóviles y afectaciones a la circulación en el municipio de General Escobedo.

El percance se registró durante los primeros minutos de este jueves, en el cruce de la avenida La Concordia y la carretera a Laredo, en el sector Anáhuac La Pérgola.

En el accidente participaron un Chevrolet Aveo plateado, un Nissan Versa blanco, una camioneta Hyundai Creta blanca y un camión de carga de la empresa Bimbo, con número económico BN12034.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron al sitio en coordinación con paramédicos de Cruz Roja, CRUM, ambulancias EMS y voluntarios de Búsqueda y Rescate.

Los rescatistas valoraron a los cuatro conductores involucrados y descartaron que presentaran lesiones, por lo que decidieron permanecer en el lugar a la espera de sus respectivas compañías aseguradoras.

Debido a la volcadura, el accidente ocasionó afectaciones en ambos sentidos de circulación, mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Finalmente, al descartarse personas lesionadas y riesgos adicionales, elementos de Policía Vial de Escobedo quedaron a cargo del accidente.