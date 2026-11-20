Una vuelta prohibida provocó el impacto entre dos vehículos en el cruce de Acapulco y Valle Alto. No se reportaron personas lesionadas

Un accidente vial entre dos automóviles dejó como saldo un vehículo volcado y daños en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el sector de Valle Alto, al sur de Monterrey. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente fue reportado a través de la línea de emergencias de Protección Civil de Monterrey, por lo que elementos de la corporación se trasladaron al cruce de las calles Acapulco y Avenida Valle Alto, en la colonia Valle Alto.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil municipal, el accidente ocurrió cuando el conductor de un Toyota Yaris realizó una vuelta prohibida y chocó contra un Chevrolet Aveo.

Debido a la fuerza del impacto, el Aveo fue proyectado contra un poste de la CFE, mientras que el Yaris terminó volcado sobre la vialidad.

Los conductores fueron identificados como Hernán, de 29 años, quien manejaba el Toyota Yaris, y Edgar, de 44 años, conductor del Chevrolet Aveo.

Descartan personas lesionadas

Al llegar al sitio, los elementos de Protección Civil realizaron una valoración de los involucrados y confirmaron que ninguno presentaba lesiones que requirieran atención médica.

El percance dejó obstruido uno de los carriles de circulación en dirección hacia la Carretera Nacional, por lo que se generó una afectación vial en la zona.

Personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo del servicio para atender el accidente y realizar las acciones correspondientes.

En el lugar también permanecieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron apoyo durante la atención de la emergencia.