Vuelca vehículo tras choque en cruce de Madero y Platón Sánchez

De acuerdo con lo relatado por los ocupantes del auto afectado, otro vehículo intentó incorporarse al carril, impactándolos del lado del copiloto

Un vehículo volcó la noche de este domingo en el cruce de las avenidas Francisco I. Madero y Platón Sánchez, municipio de Monterrey luego de verse involucrado en un choque con otra unidad cuyo conductor se dio a la fuga.

De acuerdo con lo relatado por los ocupantes del automóvil afectado, dos jóvenes de 19 años de edad, otro vehículo intentó incorporarse al carril, impactándolos del lado del copiloto, lo que provocó que perdieran el control.

El automóvil involucrado en color naranja, dio varias vueltas antes de quedar volcado, con los cristales completamente destrozados.

En el lugar trascendió que el otro vehículo involucrado podría pertenecer a una empresa de seguridad privada; sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades que atendieron el accidente.

A pesar de lo aparatoso del percance, los jóvenes no presentaron heridas de gravedad.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como policías municipales para brindar auxilio y realizar las investigaciones correspondientes.