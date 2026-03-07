Vuelca vehículo tras chocar contra muro en Guadalupe

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista no presentó lesiones de consideración por lo que no fue necesario su traslado a un hospital

La volcadura de un automóvil provocó la movilización de cuerpos de auxilio y afectaciones a la vialidad durante la noche en el municipio de Guadalupe.

El accidente se registró alrededor de las 21:00 horas sobre la avenida Benito Juárez, en su cruce con avenida Azteca, en la colonia Azteca, cuando un Nissan Tsuru que circulaba en dirección de poniente a oriente presuntamente se impactó contra el muro de contención que divide los carriles.

Tras el choque, la unidad terminó volcándose sobre la carpeta asfáltica, quedando atravesada en la vialidad y generando complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona.

Al sitio arribaron rescatistas, quienes valoraron al conductor del vehículo. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El automóvil permaneció alrededor de 20 minutos sobre la vía mientras se realizaban las maniobras para retirarlo, situación que provocó congestionamiento vehicular en ese tramo de la avenida.

Elementos de Protección Civil de Guadalupe acudieron al lugar para brindar auxilio y coordinar las labores necesarias para liberar la circulación.