Vuelca vehículo tras accidente en la Carretera a Colombia

El conductor perdió el control tras un estrellamiento, pero logró salir por su propio pie y decidió trasladarse por sus medios para recibir atención médica.

Un conductor resultó con lesiones menores luego de protagonizar un accidente vial que derivó en la volcadura de su vehículo sobre la Carretera a Colombia, a la altura del kilómetro 4, en el sector Las Malvinas del municipio de Escobedo.

El percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas de este lunes, cuando el conductor de un automóvil Chevy perdió el control tras un estrellamiento, lo que provocó que la unidad terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista, identificado como Juan Manuel Garza, de 31 años, logró salir por su propio pie y decidió trasladarse por sus medios para recibir atención médica, ya que presentaba únicamente lesiones menores.

En la zona se realizó la eliminación de riesgos debido a los daños sufridos por el vehículo, mientras que la vialidad permaneció parcialmente afectada durante las maniobras de seguridad.

Fue en el penúltimo tramo de la intervención cuando elementos de Protección Civil de Nuevo León concluyeron los trabajos y posteriormente personal de Tránsito Municipal asumió el control de la situación para continuar con las diligencias correspondientes.