Vuelca vehículo en retorno sobre la avenida Lázaro Cárdenas

Por: Patricia Agüero 31 Diciembre 2025, 08:10 Compartir

Hasta el momento se desconoce si él o los ocupantes fueron trasladados por sus propios medios a un hospital para su valoración médica.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron al reporte de un accidente vial con lesionados al sur de Monterrey. El percance vial se registró la mañana de este miércoles sobre la avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con la avenida Garza Sada en la colonia Las Brisas. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio en donde encontraron el vehículo con las llantas hacia arriba. Sin embargo, no localizaron al o los ocupantes que se cree resultaron lesionados. El vehículo se encuentra bloqueando totalmente el retorno de Lázaro Cárdenas hacia la avenida Garza Sada en dirección al norte. Hasta el momento se desconoce si él o los ocupantes fueron trasladados por sus propios medios a un hospital para su valoración médica.