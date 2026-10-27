Vuelca vehículo en puente de Fidel Velázquez; ocupantes huyen

Por: Carlos Enríquez 26 Octubre 2026, 09:16 Compartir

De acuerdo con los primeros reportes, los tres ocupantes del vehículo abandonaron el lugar y se dieron a la fuga tras el accidente.

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Una aparatosa volcadura se registró en la parte superior del puente de las avenidas Fidel Velázquez y Lincoln, luego de que el vehículo impactara contra la valla metálica de protección, la cual terminó cayendo aproximadamente seis metros hasta la carpeta asfáltica de la lateral. Tras el impacto contra la estructura metálica, el automóvil volcó y quedó en posición normal sobre el camellón central del puente, mientras que la valla de protección cayó hasta la vialidad ubicada en la parte inferior. De acuerdo con los primeros reportes, los tres ocupantes del vehículo abandonaron el lugar y se dieron a la fuga tras el accidente. Ante la ausencia de los tripulantes, no se reportaron personas lesionadas en el sitio; sin embargo, el percance provocó daños en la infraestructura de protección y dejó la estructura metálica sobre la lateral de la avenida.