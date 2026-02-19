Vuelca vehículo en la autopista Reynosa; conductor resulta ileso

Al arribo de los cuerpos de auxilio, el conductor se encontraba fuera de la unidad, deambulando en el sitio, por lo que fue valorado por paramédicos

Una volcadura se registró la noche del martes sobre la autopista Reynosa, a la altura del kilómetro 13, en el municipio de Guadalupe, sin que se reportaran personas lesionadas.



El hecho ocurrió alrededor de las 22:35, cuando un vehículo terminó volcado por causas que no fueron detalladas. Al arribo de los cuerpos de auxilio, el conductor se encontraba fuera de la unidad, deambulando en el sitio, por lo que fue valorado por paramédicos, sin que presentara lesiones que requirieran traslado a un hospital.



En el lugar se realizaron maniobras para eliminar riesgos y evitar otro incidente, mientras la circulación se mantuvo bajo control durante las labores de atención.



Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil y Bomberos de Guadalupe, así como paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente, personal del REA se hizo cargo de la situación.