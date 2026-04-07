Vuelca vehículo en Galeana; tres personas resultan ilesas

Una volcadura de vehículo particular dejó como saldo tres personas sin lesiones de gravedad en el municipio de Galeana.
El accidente ocurrió sobre la carretera Doctor Arroyo–La Poza, a la altura del Ejido Pablillo, donde un Nissan Versa terminó volcado.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes en coordinación con personal del CRUM valoraron a los ocupantes, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.
La volcadura provocó la afectación de un carril en dirección de Galeana hacia La Ascensión, mientras Tránsito municipal realizó las labores para retirar la unidad.
La circulación fue restablecida y no se reportaron riesgos adicionales.