Vuelca vehículo en Cadereyta; hay tres lesionados

Tres personas resultaron lesionadas una de ellas prensadas en un accidente vial volcadura que se registró en el municipio de Cadereyta.

El accidente se registró por el libramiento la espalda de la colonia Salinas de Gortari en el mencionado municipio.

De acuerdo testigos y parte de las autoridades señalaron que el conductor del vehículo circulaba por el libramiento cuando perdió el control salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado quedando en el lecho de un arroyo.

Los cuerpos de emergencia rescataron a dos personas quienes fueron llevadas a la clínica del IMSS para su valoración médica.

Uno de los ocupantes quedó prensado en el vehículo por lo que fue rescatado y también trasladado a un hospital.

En el lugar personal del departamento de Protección Civil realizó las labores correspondientes para eliminar los riesgos mientras qué elementos del departamento de vialidad y tránsito recabaron datos para deslindar la responsabilidad.